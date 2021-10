Mims: parte oggi effettuato dalla CIN il collegamento in continuità territoriale Genova-Porto Torres. In estate sarà a libero mercato

(FERPRESS) – Roma, 1 OTT – La Compagnia Italiana di Navigazione Spa effettua da oggi, primo ottobre 2021, e per la durata di 60 mesi, il collegamento marittimo Genova-Porto Torres in regime di continuità territoriale. Il servizio avrà frequenza giornaliera per tutto il periodo invernale, dal primo ottobre di ogni anno e fino al 31 maggio dell’anno successivo.

Pubblicato da COM il: 1/10/2021 h 14:18 - Riproduzione riservata