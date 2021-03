Mims: piste ciclabili di collegamento tra stazioni ferroviarie e università. Al via il progetto

(FERPRESS) – Roma, 17 MAR – Realizzare o potenziare le piste ciclabili che collegano le stazioni ferroviarie alle università. È questo l’obiettivo del decreto direttoriale del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili che dispone il finanziamento di circa 4 milioni di euro per la progettazione e realizzazione di ciclostazioni e piste ciclabili per collegare le stazioni con i poli universitari.

