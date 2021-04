Mims nomina 29 Commissari straordinari: Cancelleri, opere attese dai cittadini potranno essere completate

(FERPRESS) – Roma, 16 APR – “Opere attese da troppo tempo dai cittadini finalmente potranno essere completate e restituite al Paese, si tratta di opere già finanziate dallo Stato e mai realizzate” commenta il Sottosegretario al Ministero delle Infrastrutture e alla Mobilità Sostenibili.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it