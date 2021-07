MIMS: ministro Giovannini incontra il Segretario Generale dell’Ocse, Mathias Cormann

(FERPRESS) – Roma, 30 GIU – Il Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, Enrico Giovannini, ha incontrato questo pomeriggio il Segretario Generale dell’Ocse, Mathias Cormann. Il Ministro Giovannini ha richiamato il ruolo fondamentale che l’Ocse può svolgere per facilitare la condivisione delle migliori pratiche a livello internazionale sul green public procurement, sviluppare indicatori e modelli standard con l’obiettivo di agevolare la comparazione tra i diversi livelli di governance (centrale, regionale e locale) e per definire modelli per valutare gli impatti delle politiche sui territori e sulla qualità della vita della popolazione.

Pubblicato da COM il: 30/6/2021 h 17:08