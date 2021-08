Mims: il decreto ministeriale che assegna 600 mln per trasporto pubblico extraurbano e suburbano

(FERPRESS) – La Conferenza Unificata ha dato il via libera ai decreti del Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili sulla ripartizione di risorse del Piano complementare e del Pnrr.

In particolare il decreto ministeriale n. 315 del 2 agosto 2021 del Mims, il primo dm d​el Piano complementare, che assegna alle Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano 600 milioni di euro per gli anni dal 2022 al 2026 a valere sulle risorse del Piano nazionale per gli investimenti complementari al Piano nazionale di ripresa e resilienza.

Pubblicato da RED il: 4/8/2021 h 15:06 - Riproduzione riservata