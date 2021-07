Mims: Giovannini, elezione di Quaranta a presidente Ecac conferisce al nostro Paese posizione di prestigio nell’aviazione civile

(FERPRESS) – Roma, 13 LUG – L’elezione del Direttore Generale dell’Enac, Alessio Quaranta, a Presidente della European Civil Aviation Conferenze (Ecac) “conferisce al nostro Paese una posizione di prestigio nel settore dell’aviazione civile in ambito europeo e internazionale”. Così il Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, Enrico Giovannini, commenta l’importante riconoscimento ottenuto oggi da Alessio Quaranta e dal nostro sistema di aviazione in generale.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it