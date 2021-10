Mims: Giovannini alla X Conferenza Italia-America Latina e Caraibi. La transizione ecologica è opportunità e non minaccia per l’economia

(FERPRESS) – Roma, 26 OTT – “Ripartire dalla sostenibilità vuol dire cambiare i comportamenti e domandarsi se alla base di ogni azione e decisione politica si sia tenuto conto dello sviluppo sostenibile nei suoi aspetti economici, sociali e ambientali”. Così il Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, Enrico Giovannini, aprendo il suo intervento alla X Conferenza Italia– America Latina e Caraibi, in corso a Roma.

