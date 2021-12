Mims: da Pnrr assegnate a Regioni ed Enti territoriali risorse per oltre 3,2 miliardi per infrastrutture idriche, sviluppo delle Zes e piste ciclabili urbane e turistiche

(FERPRESS) – Roma, 2 DIC – Due miliardi di euro per potenziare le infrastrutture idriche e i sistemi di approvvigionamento, 630 milioni per migliorare i collegamenti delle Zone economiche speciali (Zes) e favorirne lo sviluppo, 600 milioni per realizzare delle piste ciclabili urbane e turistiche. È quanto prevedono gli schemi di decreto del Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, Enrico Giovannini, che oggi hanno ricevuto l’intesa della Conferenza Unificata. Inoltre, la Conferenza Unificata ha dato parere favorevole sullo schema di decreto relativo alle linee guida per la classificazione e gestione del rischio, la valutazione della sicurezza e il monitoraggio dei ponti, che realizza una delle riforme di competenza del Mims previste dal Pnrr per la fine del 2021.

Pubblicato da Giulia Riva il: 2/12/2021 h 16:30 - Riproduzione riservata