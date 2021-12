Mims: da Pnrr 200 mln a Trenitalia per acquisto treni intercity a zero emissioni per il Sud e 300 mln per sviluppo filiera autobus elettrici

(FERPRESS) – Roma, 30 NOV – Innovare i treni del trasporto regionale e gli intercity impiegati nel servizio passeggeri da e per il Sud Italia e rafforzare lo sviluppo della filiera per la produzione di autobus non inquinanti nel nostro Paese. Questo l’obiettivo di due decreti firmati dal Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, Enrico Giovannini, che attuano il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr), potenziando la ‘cura del ferro’ e realizzando la trasformazione verde dell’industria degli autobus.

Pubblicato da COM il: 30/11/2021 h 10:54 - Riproduzione riservata