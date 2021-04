MIMS: Bellanova, formazione e costruzione di nuove competenze elementi chiave nella digitalizzazione dei trasporti

(FERPRESS) – Roma, 21 APR – E’ stata la ViceMinistra Teresa Bellanova ad aprire, stamane, l’evento organizzato da Fast-Confsal e dalla Confederazione Confsal sul tema “Digitalizzare i trasporti per far viaggiare il Paese”.

Nel suo intervento Bellanova, anche facendo tesoro del position paper prodotto da Confsal sul tema, ha voluto preliminarmente sottolineare gli obiettivi non negoziabili del processo in atto: migliorare la qualità della vita; accrescere la sostenibilità ambientale; aumentare il benessere e la sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori “consapevoli di come anche in questo settore la presenza delle donne dovrà assolutamente essere moltiplicata”; rafforzare la competitività delle imprese per ridurre il gap con l’Europa e soprattutto quello interno tra Nord e Sud; alimentare nuova occupazione e salvaguardare quella attuale attraverso la formazione delle competenze; implementare l’efficienza dei processi produttivi aziendali e la qualità dei servizi erogati dalle Pubbliche Amministrazioni; accelerare la ripartenza e il riposizionamento competitivo del Paese.

