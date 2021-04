MIMS: alle Regioni oltre 169 milioni di euro per i treni del TPL. 131 mln per il trasporto lagunare veneto

(FERPRESS) – Roma, 23 APR – Oltre 169,4 milioni di euro alle Regioni per l’acquisto di materiale rotabile da destinare al trasporto pubblico locale o per l’acquisto di ricambi o attrezzature di riqualificazione dei treni già in dotazione. Le risorse, previste in precedenti leggi di bilancio(1), sono state ripartite con un decreto firmato dal Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili, Enrico Giovannini, e riguardano le annualità dal 2021 al 2033.

Nella ripartizione dei fondi si è tenuto conto sia di indicatori di natura demografica che dell’offerta di servizi di trasporto (ad esempio, quantità di passeggeri trasportati, quantità annuale di treno/km). Complessivamente, alle Regioni del Sud è stata assicurata la quota del 34% prevista per legge per gli investimenti pubblici.

Di seguito il prospetto di riparto delle risorse tra le regioni:

ABRUZZO 2,314% € 3.922.402,98 BASILICATA 1,252% € 2.121.707,82 CALABRIA 2,862% € 4.850.967,18 CAMPANIA 12,770% € 21.642.043,77 EMILIA R. 5,938% € 10.063.719,66 FRIULI V.G. 1,534% € 2.598.941,50 LAZIO 11,342% € 19.222.584,62 LIGURIA 4,670% € 7.914.072,45 LOMBARDIA 17,834% € 30.224.421,25 MARCHE 1,952% € 3.308.271,67 MOLISE 0,923% € 1.564.919,10 PIEMONTE 6,405% € 10.854.844,10 PUGLIA 7,295% € 12.362.836,43 SARDEGNA 2,067% € 3.502.640,06 SICILIA 4,483% € 7.597.834,78 TOSCANA 7,738% € 13.113.401,19 UMBRIA 1,783% € 3.021.910,53 V. AOSTA 0,770% € 1.305.646,64 VENETO 6,067% € 10.281.183,27 100,000% € 169.474.349,00

Quanto al trasporto pubblico locale marittimo e lagunare, sono state avviate le attività per l’attuazione della Convenzione tra il Ministero e la Regione Veneto del 6 novembre 2020, finalizzata all’ammodernamento dei mezzi, anche per renderli ambientalmente sostenibili e in linea con i limiti per le emissioni previsti dalle disposizioni europee. La Convenzione prevede un finanziamento di oltre 131,3 milioni per un periodo di 10 anni destinato all’acquisto di 62 unità navali di diversa tipologia, alla ristrutturazione (refitting) di 37 navi traghetto e motobattelli, all’acquisto e/o ristrutturazione di pontoni mobili galleggianti.

(1) Le risorse riguardano le annualità dal 2021 al 2033 e sono state così ripartite:

– per € 80 Mln, sulle annualità dal 2021 al 2030, sul Fondo istituito dall’ art. 1, comma 866 della Legge 28 dicembre 2015 e rifinanziato con Legge 30 dicembre 2020, n. 178;

– per € 89,47 Mln , sulle annualità dal 2026 al 2033, sul Fondo Investimenti 2019 finanziato con Legge 30 dicembre 2018, n. 145, articolo 1, comma 95.

23/4/2021