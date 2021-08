Mims: al via tavolo tecnico per valutare soluzioni di collegamento di Parma con rete ferroviaria AV/AC

(FERPRESS) – Roma, 2 AGO – Individuare la migliore soluzione per inserire la Città di Parma e il suo territorio nella rete dei servizi di Alta Velocità/Alta Capacità ferroviaria. Questo l’obiettivo del Tavolo Tecnico che è stato istituito venerdì con la firma del Protocollo di Intesa tra il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili (Mims), la Regione Emilia-Romagna, la Città di Parma e Rete Ferroviaria Italiana Spa (Rfi).

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it