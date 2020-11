Milano: Voucher taxi, ampliato e semplificato accesso a corse scontate

(FERPRESS) – Milano, 24 NOV – Sono oltre dieci mila le richieste di voucher taxi pervenute al Comune da quando, quasi tre mesi fa, è stato lanciato il sistema che consente a diverse categorie di cittadini di utilizzare l’auto pubblica a tariffe agevolate. Considerato il successo di utilizzo e il protrarsi dell’emergenza causata dall’epidemia, nei giorni scorsi, l’Amministrazione ha deciso di ampliare i criteri di accesso all’agevolazione, di estenderla a nuove categorie e di semplificare le modalità di adesione.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it