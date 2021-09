Milano: via libera al progetto definitivo per prolungamento Baggio-Olmi-Valsesia della metro M1

(FERPRESS) – Milano, 7 SET – Il prolungamento della linea metropolitana M1 da Bisceglie a Baggio arriva all’approvazione del progetto definitivo per un importo di 398 milioni di euro. Compie un altro importante passo avanti uno dei progetti di mobilità più strategici per Milano e il suo hinterland: si passa ora alla progettazione esecutiva (con approvazione entro la fine dell’anno) per poi bandire la gara e aggiudicare i lavori nel primo semestre 2023.

Pubblicato da COM il: 7/9/2021