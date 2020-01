Milano: test di funzionamento al via con la circolazione del treno nella tratta M4 Linate – Forlanini FS

(FERPRESS) – Milano, 13 GEN – Al via la circolazione del treno per i test di funzionamento della prima tratta Linate – Forlanini FS della nuova metro M4 di Milano, che collegherà il centro di Milano all’aeroporto di Linate in soli 12 minuti. L’opera, che rappresenta uno dei progetto di sostenibilità underground più importanti d’Europa, è commissionata dal Comune di Milano e realizzata dalla società mista concessionaria M4, incaricata della realizzazione e della gestione e partecipata dal Comune di Milano e da un raggruppamento di soci privati guidato da Salini Impregilo e Astaldi.

Pubblicato da COM il: 13/1/2020 h 09:20 - Riproduzione riservata