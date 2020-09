Milano: situazione regolare sulla rete Atm con la ripresa dell’attività scolastica

(FERPRESS) – Milano, 14 SET – Nella prima giornata di rientro a scuola la situazione sulla rete Atm è stata regolare sia in metropolitana sia in superficie. Si è registrato un aumento dei passeggeri pari al 20% rispetto allo scorso lunedì, in ogni caso il coefficiente di riempimento è stata intorno al 65%/70%, quindi inferiore rispetto a quello massimo consentito (pari all’80%) previsto dalle norme del DPCM del 7 settembre.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno a Ferpress costa solo € 250,00 + iva.

Per le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro

Per informazioni e abbonamenti

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it

Pubblicato da COM il: 14/9/2020 h 17:12 - Riproduzione riservata