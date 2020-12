Milano: scalo di Porta Romana, al via il concorso internazionale per il masterplan

(FERPRESS) – Milano, 11 DIC – Al via il concorso internazionale per la redazione del masterplan di rigenerazione dello scalo di Porta Romana. COIMA SGR S.p.A. per conto del Fondo Porta Romana – Fondo comune di investimento alternativo immobiliare riservato, partecipato da COIMA ESG City impact fund, Covivio e Prada holding S.p.A. – in qualità di aggiudicatario della procedura competitiva pubblica indetta dal Gruppo FS italiane per l’acquisizione dello scalo di Porta Romana, ha perfezionato il contratto preliminare di acquisto dell’area – impegnandosi alla consegna del Villaggio olimpico così come previsto dagli accordi presi con Comune di Milano, Regione Lombardia e FS Sistemi urbani – e avviato l’iter del concorso internazionale per la redazione del masterplan che ridisegnerà l’area di 190mila metri quadrati.

Pubblicato da COM il: 11/12/2020 h 12:05 - Riproduzione riservata