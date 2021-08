Milano: prolungamento M2 Cologno-Vimercate, sarà una linea metropolitana leggera

(FERPRESS) – Milano, 23 AGO – È stato definito l’accordo tra Comune di Milano, Regione Lombardia, Città metropolitana di Milano, Provincia di Monza e Brianza ei comuni di Cologno Monzese, Brugherio, Carugate, Agrate Brianza, Concorezzo e Vimercate per il finanziamento dell ‘approfondimento del progetto di fattibilità tecnica ed economica per il prolungamento della linea metropolitana M2 da Cologno nord a Vimercate.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it