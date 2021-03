Milano: nuova app del Bikemi, la tessera si fa virtuale. Nuovo sistema in collaborazione con Urban sharing

(FERPRESS) – Roma, 10 MAR – BikeMi, lo sharing delle biciclette a stallo fisso di Clear channel, si rinnova e diventa più smart. Grazie ad una nuova app, che diventa lo strumento principale per accedere al servizio, sarà possibile prelevare le bici direttamente dallo smartphone senza necessariamente utilizzare la tessera che comunque rimane attiva. Nuovo anche il sito web, con una grafica rinnovata che offre in pochi click tutte le informazioni necessarie. Arriva anche il sistema di messaggistica istantanea, disponibile su app e sito, per ricevere supporto e assistenza da parte del servizio clienti.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno a Ferpress costa solo € 250,00 + iva.

Per le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro

Per informazioni e abbonamenti

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it

Pubblicato da COM il: 10/3/2021 h 11:47 - Riproduzione riservata