Milano: Linate – Forlanini Fs, la linea Blu è pronta. Superati tutti i collaudi

(FERPRESS) – Milano, 19 LUG – La M4, la Blu, ha superato tutti i collaudi della tratta Linate-Forlanini Fs. Nei giorni scorsi, infatti, anche il Ministero delle Infrastrutture e per le Mobilità Sostenibili ha dato il nulla osta per l’avvio dell’esercizio delle prime tre stazioni della linea metropolitana. Stazioni, treni e apparati hanno dunque superato tutti i collaudi, il pre-esercizio e le simulazioni negli orari di viaggio e con i passeggeri: la prima tratta M4 è pronta sotto ogni punto di vista.

