Milano: in via Triboniano e viale Toscana i nuovi depositi dei mezzi TPL full electric

(FERPRESS) – Milano, 26 LUG – Il Consiglio comunale ha approvato la delibera che sancisce il conferimento ad Atm delle aree di proprietà demaniale di via Triboniano e di viale Toscana per la realizzazione di depositi funzionali al servizio di trasporto pubblico locale full electric.

Il provvedimento rende possibile l’avvio della creazione dei due depositi al fine di ospitare parte della flotta elettrica esistente e di quella di prossima acquisizione. L’uso delle aree conferite ad Atm resterà vincolato alla gestione del servizio di trasporto pubblico della città di Milano.

