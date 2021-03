Milano: in arrivo la nuova flotta di LeasyGo! con 400 auto in condivisione

(FERPRESS) – Milano, 12 MAR – Cresce la flotta della sharing mobility a Milano. Nelle prossime settimane infatti sarà operativa in città una nuova flotta completamente elettrica, quella di LeasysGo!, che permetterà di noleggiare una delle quattrocento ‘500’ elettriche messe a disposizione.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it