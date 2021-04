Milano: i sistemi di ricarica ABB al cuore del deposito di e-bus di ATM a San Donato

(FERPRESS) – Milano, 7 APR – ATM, la società dei servizi di trasporto pubblico di Milano, è impegnata nella transizione dell’intera flotta verso l’elettrico entro il 2030. ABB ha fornito una soluzione chiavi in mano presso il deposito di San Donato che consente agli e-bus di completare il servizio senza necessità di ricariche intermedie durante il giorno.

