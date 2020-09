Milano Green Forum torna con una virtual edition il 20 novembre 2020

(FERPRESS) – Milano, 28 SET – Fare rete, conoscere e lasciarsi ispirare: sono gli obiettivi che il Milano Green Forum, l’evento italiano dedicato all’Ambiente, intende perseguire con la seconda edizione che si terrà in versione digitale venerdì 20 novembre 2020.

Una nuova veste grafica ispirata all’arte e alla pittura sarà lo sfondo dell’evento che assicura molte novità per l’edizione 2020.

Il Milano Green Forum riunirà, con collegamenti da oltre 30 Paesi, speaker, influencer, referenti istituzionali, manager che supportano la diffusione della cultura della sostenibilità e delle buone pratiche in campo ambientale. Anche il programma offrirà nuove modalità di fruizione: il supporto digitale consentirà ai partecipanti (provenienti da tutto il mondo) di avere accesso ad oltre 12 ore di contenuti multimediali, suddivisi in Panel convegnistici e i Green Voice, interviste in pillole dei principali opinion leader del settore.

Inoltre, il visitatore, all’interno di questa vera e propria fiera digitale, visitando gli stand virtuali di imprese, startup e istituzioni, avrà la possibilità di interagire live con gli espositori e scaricare documenti e report. È presente anche una live chat per fare B2B tra visitatori. Un modo nuovo di fare business ai tempi del Covid.

La partnership con la Commissione europea e il Parlamento europeo ha permesso alla seconda edizione di avere uno sguardo più ampio sugli standard e sugli obiettivi di sviluppo sostenibile da raggiungere. Centrale quindi il dibattito sul Green Deal. Il Forum continuerà, come l’anno scorso, ad occuparsi trasversalmente di economia circolare, tessile, smart city, finanza, bioeconomia, food e del ruolo delle Fondazioni nell’opera di sensibilizzazione concreta di cittadini, imprese, terzo settore e istituzioni.

“Nell’anno in cui anche la Cop26 è stata rimandata, è sembrato ancora più urgente che il dibattito ambientale del Milano Green Forum non si arrestasse. L’edizione 2020 – racconta Federico Manca, fondatore del Milano Green Forum – è un’edizione digitale che sfrutta l’assenza di confini fisici per arrivare ad un pubblico sempre più vasto. Stand virtuali da visitare, Green Talk a cui partecipare, Green Voice attraverso cui farsi ispirare: non resta che iscriversi, perché il Milano Green Forum parla a tutti!”.

L’appuntamento quindi è per venerdì 20 novembre 2020 con la seconda edizione del Milano Green Forum.

