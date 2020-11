Milano: da oggi sospesa la ZTL compresa nella Cerchia dei bastioni e la sosta a pagamento in città

(FERPRESS) – Milano, 5 NOV – Con riferimento al Decreto del Presidente del Consiglio firmato il 3 novembre 2020 contenente le nuove misure per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19, il Comune sospende a partire da oggi, giovedì 5 novembre, la disciplina della Zona a Traffico Limitato Cerchia dei Bastioni “Area C”.

