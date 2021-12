Milano-Cortina 2026: incontro per riqualificazione stazione Verona Porta Nuova

(FERPRESS) – Venezia, 10 DIC – Fari puntati sulla riqualificazione della stazione ferroviaria di Verona Porta Nuova, in vista delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026. E sulla realizzazione di una nuova porta di accesso a sud, direttamente all’interno del futuro Central Park. Un collegamento strategico anche per le grandi manifestazioni fieristiche. Il progetto è stato al centro di un incontro che si è tenuto, ieri, in Regione. A Venezia gli assessori all’Urbanistica Ilaria Segala e ai Trasporti Luca Zanotto hanno incontrato il vicepresidente e assessore alle Infrastrutture Elisa De Berti, che ha voluto attivare un tavolo di coordinamento per lo studio di fattibilità del nuovo hub di mobilità urbana. Presenti anche i rappresentanti di RFI e della Fondazione Milano Cortina 2026.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno a Ferpress costa solo € 250,00 + iva.

Per le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro

Per informazioni e abbonamenti

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it

Pubblicato da COM il: 10/12/2021 h 16:06 - Riproduzione riservata