Milano: Consiglio metropolitano ha approvato il Biciplan: più piste ciclabili, più benessere, meno emissioni

(FERPRESS) – Milano, 7 DIC – Il Consiglio metropolitano di Milano ha approvato nei giorni scorsi il progetto di Biciplan “Cambio”. Si tratta di un progetto di sistema che vede nella ciclabilità un volano di sviluppo che integra la tutela ambientale, la sicurezza, lo sviluppo economico e il benessere generale. Identifica corridoi super-ciclabili a livello metropolitano e li integra con le ciclabili comunali, per facilitarne l’uso.

