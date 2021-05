Milano: Comune partecipa a bando regionale per rete di ricariche veicoli elettrici nei parcheggi d’interscambio

(FERPRESS) – Milano, 25 MAG – Il Comune di Milano partecipa al bando della Regione Lombardia per lo sviluppo della rete di infrastrutture di ricarica elettrica e in particolare per installare punti di ricarica nei parcheggi di interscambio e presso un centro di cottura di Milano Ristorazione.

La partecipazione al bando regionale consente di aprire una nuova linea di sviluppo dell’infrastrutturazione elettrica a Milano incentivando il ricambio delle flotte motorizzate verso veicoli più sostenibili e riducendo l’inquinamento prodotto da veicoli diesel.

Pubblicato da COM il: 25/5/2021 h 10:14