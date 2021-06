Milano: Cityscoot dota gli scooter di doppio casco e bauletto

(FERPRESS) – Milano, 22 GIU – Cityscoot, start-up francese di scooter sharing a flusso libero ed emissioni zero, festeggia l’arrivo dell’estate annunciando la disponibilità del secondo casco sui propri scooter a Milano e rendendo di fatto più semplice muoversi per la città insieme in modo sicuro, facile e veloce. A partire da oggi, infatti, anche a Milano sarà possibile viaggiare in due con Cityscoot sfruttando il secondo casco posizionato all’interno del nuovo bauletto, che va ad aggiungersi a un primo casco e alle cuffiette telate usa e getta che rimarranno riposte nel sottosella dello scooter.

Pubblicato da Giulia Riva il: 22/6/2021 h 11:50 - Riproduzione riservata