Milano: Cascina Merlata, attive due stazioni del BikeMi grazie a EuroMilano spa

(FERPRESS) – Milano, 3 FEB – Attive due nuove stazioni del BikeMi, il servizio di biciclette in sharing di Clear Channel gestito da Atm. Le stazioni sono nel nuovo distretto di UpTown – Cascina Merlata e ospitano rispettivamente 30 e 36 posti bici.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it