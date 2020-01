MILANO BIKE CHALLENGE FIAB: premiati i vincitori. Oltre 332.000 sono i chilometri percorsi in bicicletta dai partecipanti

(FERPRESS) – Milano, 31 GEN – Grande festa ieri sera all’HUG di Milano con FIAB-Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta per la premiazione dei vincitori della MILANO BIKE CHALLENGE 2019, l’unica sfida in Italia per aziende bike-friendly che, giunta alla 5^ edizione, ha coinvolto oltre 1.300 lavoratori di 130 imprese e organizzazioni dell’area metropolitana milanese.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno a Ferpress costa solo € 250,00 + iva.

Per le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro

Per informazioni e abbonamenti

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it

Pubblicato da COM il: 31/1/2020 h 11:58 - Riproduzione riservata