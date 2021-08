Milano: attiva da martedì 1° settembre la ZTL serale permanente in via Ascanio Sforza

(FERPRESS) – Milano, 25 AGO – Con la posa e il tracciamento della segnaletica verticale e orizzontale, si prepara a partire mercoledì 1° settembre la Zona a Traffico Limitato permanente serale in via Ascanio Sforza, in zona Navigli.

Sono iniziate ieri mattina le operazioni propedeutiche al tracciamento della segnaletica orizzontale e alla posa della segnaletica verticale: l’intervento dovrebbe concludersi entro lunedì 30 agosto ma i cartelli prescrittivi rimarranno coperti fino all’entrata in vigore della ZTL, mercoledì 1° settembre.

Pubblicato da COM il: 25/8/2021 h 09:29 - Riproduzione riservata