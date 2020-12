Milano: approvato progetto di fattibilità per prolungamento M1 da Bisceglie a Baggio

(FERPRESS) – Milano, 14 DIC – La Giunta ha approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica del prolungamento della linea metropolitana M1 dalla stazione Bisceglie a Baggio-Olmi. La prossima tappa per la realizzazione del progetto è l’approvazione del definitivo prevista per il 2021.

