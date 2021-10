Milano: aperte tre nuove stazioni virtuali di BikeMi vicino a a tre istituti scolastici superiori

(FERPRESS) – Milano, 1 OTT – La sharing mobility milanese si arricchisce di un nuovo servizio: bikeMi, le bici gialle e rosse gestite da Clear Channel, avrà tre nuove stazioni virtuali, ovvero prive di rastrelliera e con la sola segnaletica.

Uno sharing a stallo fisso di più facile realizzazione che Comune, Atm e Clear Channel hanno deciso di sperimentare per facilitare soprattutto gli spostamenti casa-scuola resi più complicati dalle norme di contingentamento che tutt’ora riguardano il trasporto pubblico a causa della pandemia.

