Michele Viale confermato Direttore Generale di Alstom in Italia, a seguito dell’acquisizione di Bombardier Transportation

(FERPRESS) – Roma, 5 FEB – Alstom ha annunciato di aver nominato Michele Viale Direttore Generale del Gruppo in Italia, confermando anche la carica di Presidente e Amministratore Delegato di Alstom Ferroviaria S.p.A.

Michele Viale inizia la propria carriera professionale in Fiat Ferroviaria e vanta una lunga esperienza nel settore ferroviario, maturata in oltre vent’anni presso Alstom. Ora guiderà il processo di integrazione, che segue al completamento dell’acquisizione di Bombardier Transportation da parte di Alstom, con l’obiettivo di consolidare il primato di Alstom in Italia e sviluppare una mobilità sempre più sostenibile.

Il fatturato aggregato del nuovo gruppo nel mondo ammonta a 15,7 miliardi di euro, con un portafoglio ordini aggregato pari a 71,1 miliardi di euro. Alstom impiega oggi 75mila persone in 70 paesi diversi, offre una capacità di R&S senza pari e un portafoglio completo di prodotti e soluzioni.

Fortemente radicata nella tradizione ferroviaria italiana, Alstom in Italia produce treni da 160 anni, apparecchiature di segnalamento da 90 anni e sistemi di trazione da 60 anni.

Oggi, con 10 siti distribuiti sul territorio nazionale, oltre 30 depositi e oltre 3.500 dipendenti, Alstom continua ad investire nel Paese confermandosi tra le aziende leader nel mercato italiano. Alstom in Italia può vantare diverse specializzazioni: a Savigliano nei treni ad alta velocità Avelia Pendolino, basati sulla tecnologia ad assetto variabile e nei treni regionali monopiano Coradia Stream;a Bologna nelle apparecchiature e sistemi di segnalamento ferroviario e a Vado Ligure nel trasporto cargo ferroviario, in particolare nella fabbricazione di locomotori per i treni merci.

Con l’integrazione, Alstom consolida, inoltre, il suo portfolio di prodotti e soluzioni progettando e realizzando materiale rotabile (treni ad alta velocità, regionali, locomotive elettriche per il trasporto merci e passeggeri), componenti, sistemi di segnalamento e infrastrutture per il trasporto su rotaia, fino ai progetti “chiavi in mano” per metropolitane e tramvie. Offre inoltre ai propri clienti assistenza e manutenzione, avvalendosi delle più avanzate tecnologie del settore.

Michele Viale, Direttore Generale di Alstom in Italia, ha dichiarato: “Con questa acquisizione, Alstom entra in una nuova era, in cui diventerà leader mondiale nella mobilità sostenibile e intelligente. I due Gruppi, che ora daranno vita ad un unico team, hanno lo stesso DNA e conoscono a fondo tecnologie, mercati e progetti del settore ferroviario, ma hanno anche una capacità di innovazione unica nel campo della mobilità ad idrogeno ed elettrica. Con 10 siti e oltre 3.500 dipendenti in Italia, Alstom diventerà sempre più italiana per dimensioni e distribuzione dell’offerta. Le due Società sono infatti complementari sia geograficamente, sia come linee di prodotti e grazie a competenze solide e diversificate potranno dar vita a sinergie e aprire la strada allo sviluppo di soluzioni tecnologiche per la mobilità del futuro. Ora ci attendono grandi sfide e siamo pronti a crescere tutti insieme.”.

