Michela Le Pira (Università di Catania): per una mobilità sostenibile politiche integrate e maggiori investimenti nel tpl

(FERPRESS) – Roma, 29 OTT – Michela Le Pira, ricercatrice presso l’Università degli Studi di Catania, dove ha conseguito la laurea magistrale in Ingegneria Civile delle Acque e dei Trasporti e il dottorato di ricerca lavorando su temi relativi alla pianificazione dei trasporti con il team dei Prof. Matteo Ignaccolo e Prof. Giuseppe Inturri. L’Università di Catania ha da molti anni un legame stretto con il territorio in materia di trasporti, testimoniato da numerose convenzioni per il supporto alla pianificazione e progettazione dei sistemi di trasporto, nonché accordi con le aziende di trasporto e l’amministrazione comunale per incentivare la mobilità sostenibile della comunità universitaria. Proprio di questo ci ha parlato Michela Le Pira, la quale ha presentato recentemente a Roma la ricerca “Soddisfazione degli utenti e misure di accessibilità: un’analisi spaziale della qualità del trasporto pubblico nell’ottica della mobilità sostenibile” in occasione del 4° Convegno Sistema su Gomma nel Trasporto Passeggeri.

Come è aumentata la domanda del tpl negli ultimi 10 anni a Catania e cosa ha determinato questo aumento?

Negli ultimi 10 anni a Catania si sono registrati due trend opposti. Da un lato, la domanda totale del tpl su gomma ha subito una contrazione per effetto soprattutto della riduzione drastica delle percorrenze complessive per cui si è passati da 76 a 39 viaggi/abitante/anno (fonte Legambiente, Ecosistema Urbano, 2010, 2020). Di contro, la domanda di utilizzo del tpl da parte degli studenti universitari è cresciuta enormemente, sia grazie agli interventi messi in atto dalle due aziende di trasporto AMTS (Azienda Metropolitana Trasporti e Sosta Catania) e FCE (Ferrovia Circumetnea), sia grazie alle politiche di incentivazione all’uso del tpl da parte dall’Università. La linea BRT che collega il centro città con il Polo Universitario Santa Sofia, attiva dal 2013, nonché l’apertura delle nuove stazioni della metro nel 2016 e 2017 hanno aumentato di molto l’accessibilità dei poli universitari con il tpl.

Quali sono i criteri che avete valutato e che valutate per soddisfare questa domanda e quale è il profilo utente, se ne esiste uno, su cui concentrate maggiormente le attenzioni?

In un’ottica di promozione della mobilità sostenibile, si deve necessariamente utilizzare un approccio multicriteriale che includa considerazioni di natura ambientale, economica e sociale. Gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite (Sustainable Development Goals – SDGs), rappresentano una chiara guida da seguire verso l’inclusione sociale, la riduzione dell’impatto ambientale e energetico dei trasporti attraverso un uso più responsabile delle risorse.

Inoltre, ultimamente si sente sempre più parlare di processi decisionali partecipati e dell’importanza del coinvolgimento di cittadini e stakeholder nelle scelte che riguardano il futuro dei trasporti delle nostre città. Pertanto, oltre ad adottare criteri di sostenibilità per valutare le alternative di intervento, occorre che i processi decisionali stessi siano sostenibili, trasparenti e inclusivi.

Per quanto riguarda i profili su cui concentrarsi, tradizionalmente, la pianificazione dei trasporti si è principalmente occupata di soddisfare la domanda di spostamenti sistematici (casa/lavoro, casa/scuola, casa/università), in quanto i più numerosi e “facili” da prevedere. Nel caso di Catania, una componente fondamentale è rappresentata dagli spostamenti della comunità universitaria, soprattutto gli studenti, i quali rappresentano una quota importante della domanda di trasporto (circa 40000 per una comune di 300000 abitanti) e i quali provengono da diverse aree della Sicilia. A questa si aggiungono anche gli spostamenti casa-scuola, che avvengono quasi interamente attraverso il mezzo privato, anche a causa dell’inadeguatezza del tpl e la mancanza di una rete di percorsi sicuri per la mobilità dolce. Un altro profilo di utenza importante, e spesso sottovalutato, è quello rappresentato dai turisti sempre crescenti nella nostra città.

Pubblicato da ilaria li gambi il: 29/10/2021 h 11:00 - Riproduzione riservata