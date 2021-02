Metrowagonmash fornirà due locomotive elettriche a batteria alla metro di San Pietroburgo

(FERPRESS) – Roma, 4 FEB – Metrovagonmash fornirà due locomotive elettriche a batteria con motori di trazione asincroni alla Metro State Unitary Enterprise di Pietroburgo.

Secondo i termini del contratto, la prima locomotiva elettrica sarà consegnata al cliente entro marzo, la seconda entro maggio 2022.

Le locomotive elettriche sono state acquistate nell’ambito del programma di rinnovo del materiale rotabile speciale della metropolitana di San Pietroburgo per il 2020-2025.

Una locomotiva elettrica a batteria di contatto (ECA) è una locomotiva alimentata da motori elettrici che può essere caricata sia da batterie che da una rete di contatto. Questa tecnica viene utilizzata nella metropolitana, di regola, in situazioni in cui non c’è tensione nella rete di contatto e l’uso di materiale rotabile convenzionale è impossibile. Una locomotiva elettrica a batteria può essere utilizzata come unità mobile indipendente per eseguire lavori di manovra sui binari del parco, nonché come parte di un treno economico per il trasporto di vagoni e il trasporto di beni domestici lungo le linee della metropolitana.

La struttura del materiale rotabile è basata sul corpo della carrozza metropolitana 81-714. Nel corpo interamente metallico di una struttura saldata, saranno presenti due cabine di controllo con armadi per le apparecchiature situate al loro interno. Ogni cabina di guida può ospitare fino a 4 lavoratori, compreso un equipaggio di locomotiva. Al posto dell’abitacolo è presente un vano batterie con armadio metallico a doppia anta.

Le locomotive elettriche saranno dotate di sistemi di videosorveglianza costituiti da 8 videocamere: due per ogni cabina di comando (videocamere del macchinista), due videocamere da binario (per la registrazione degli eventi occorsi durante la marcia del treno), e due nel vano batteria . Il materiale rotabile è dotato di carrelli con telaio rinforzato. Su ogni carrello verranno installati due motori di trazione asincroni. La capacità nominale delle batterie di trazione non è inferiore a 1000 A / h. La velocità di progetto della locomotiva elettrica sarà di 90 km / h, la vita utile della locomotiva è di 50 anni.

