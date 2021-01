Métropole Aix-Marseille-Provence e Alstom svelano il design delle future metropolitane di Marsiglia

(FERPRESS) – Roma, 26 GEN – I team di Alstom, di Métropole Aix-Marseille-Provence e del designer di Marsiglia Ora Ïto hanno finalizzato il design esterno e la disposizione interna dei nuovi treni per la metropolitana di Marsiglia, che dovrebbero essere sui binari entro il 2023.

Métropole Aix-Marseille-Provence, che ha voluto coinvolgere tutti gli abitanti della città nella scelta del design per le metropolitane d’avanguardia, ha lanciato a fine 2019 una consultazione pubblica sul sito web www.marseillechange.fr

Più di 17.000 persone hanno così avuto la possibilità di dire ciò che pensavano. Su tre proposte ideate dal gruppo Alstom, quella soprannominata “Ascolta la città” è stata selezionata dagli abitanti di Marsiglia con una maggioranza del 44% dei voti.

Questa è la base da cui i team di Alstom, i designer Ora Ïto e Fabien Bourdier ei servizi del Métropole hanno iniziato a lavorare in collaborazione per applicare i concetti di design a tutti gli elementi della metropolitana. Il design è incentrato sulla luce di Marsiglia, una città accogliente baciata dal sole e dal Mediterraneo. Le future metropolitane saranno rivestite da un gioco di rifiniture blu all’esterno e da una radiosa armonia interna in toni caldi e naturali, colorando gli spazi tenui con un tocco conviviale. L’esperienza dei passeggeri sarà arricchita da un sound design ispirato ai vari paesaggi emblematici della città. Vaste aree di accoglienza offriranno l’accessibilità a tutti i passeggeri, comprese le persone a mobilità ridotta con aree dedicate, migliorando la fluidità e la capacità dei treni. Con grandi vetrate,

“La mobilità è un tema centrale per il Métropole e una sfida per lo sviluppo della nostra regione. Oggi la metropolitana di Marsiglia entra in una nuova era: questi nuovi e moderni treni della metropolitana miglioreranno i viaggi dei passeggeri con servizi all’altezza degli standard francesi seconda città più grande. Sono lieto di vedere che i progetti chiave della Métropole stanno prendendo forma. Altri seguiranno a Marsiglia, come l’estensione del tram a nord e ad est della città. Il trasporto quotidiano e la sua accessibilità a tutti , è una priorità del mio lavoro a capo della Métropole, in modo che gli abitanti dell’intera area possano viaggiare con facilità tra il luogo in cui vivono e le piscine di occupazione e attività “, ha affermato Martine Vassal, Presidente di Métropole Aix-Marseille- Provenza e del consiglio dipartimentale delle Bouches-du-Rhône.

“Siamo orgogliosi di svelare il design di questa metropolitana all’avanguardia che gli abitanti di Marsiglia apprezzeranno per il suo comfort e affidabilità. Questo è un importante passo avanti, in quanto il design tecnico delle metropolitane e lo sviluppo il controllo dei treni continua nei nostri sei siti francesi. In totale, più di 400 persone in Francia lavoreranno a questo progetto, di cui più di 60 nell’area coperta da Métropole Aix-Marseille-Provence. Vengono creati posti di lavoro anche presso i nostri fornitori in Francia e presto anche all’interno della Métropole per l’installazione e il dispiegamento del sistema di segnalamento “, ha dichiarato Jean-Baptiste Eyméoud, Presidente di Alstom in Francia.

“La sfida non era ricreare la velocità nel design, ma la scorrevolezza del movimento, la sicurezza e l’economia del materiale. L’identità della metropolitana è determinata dalla forma esagonale del front-end. Le tonalità, eleganti e senza tempo, ricordano della città di Marsiglia, in particolare grazie ai colori blu e bianco, simboli della città. Le sue linee eleganti e le forme sono in linea con il principio che chiamo semplicità, lo scopo è quello di sviluppare una risposta semplice a un problema complesso. “I treni dell’arte sono un prisma della modernità, che rappresenta la totale unità tra la loro funzione, la loro forma e il carattere architettonico a cui aderiranno per diversi decenni a venire”, ha spiegato Ora Ïto, designer.

Rispettose dell’ambiente, le nuove metropolitane di Marsiglia sono progettate in modo ecologico, consentendo loro di essere riciclate al 96% alla fine del loro ciclo di vita. Consumeranno il 25% in meno di energia rispetto alle metropolitane attualmente in servizio, grazie in particolare alla frenata elettrica, all’illuminazione a LED e ad altre ottimizzazioni.

Dal 2023 in poi, la metropolitana esistente di Marsiglia sarà quindi sostituita da una metropolitana automatica senza conducente, climatizzata, accessibile dalla piattaforma per le persone con mobilità ridotta e che beneficia di una tecnologia all’avanguardia che migliora la flessibilità operativa, la qualità del servizio e il comfort dei passeggeri .

Per Métropole Aix-Marseille-Provence, l’ammodernamento della metropolitana è accompagnato da una serie di progetti per rendere gradualmente più accessibili le stazioni di Marsiglia. Entro il 2023, sette stazioni (Vieux-Port, La Rose, Timone, Jules Guesde, Rond-point du Prado, Castelanne, Saint-Charles) saranno accessibili alle persone con mobilità ridotta, mentre le altre 16 stazioni della rete inizieranno la loro trasformazione dal 2024. I primi progetti si stanno già muovendo in questa direzione, come la stazione Saint-Marguerite, ora dotata di ascensore per persone a mobilità ridotta, e la nuova stazione Capitaine Gèze, capolinea della linea 2, aperta da dicembre 2019.

Pubblicato da GR il: 26/1/2021 h 13:45 - Riproduzione riservata