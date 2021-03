Metromare: Rimini in corsa per accedere ai finanziamenti per prolungare tracciato fino a Viserba. Consegnati nuovi mezzi full electric

(FERPRESS) – Rimini, 4 MAR – Uno dei due progetti che il Comune di Rimini ha candidato alle risorse statali interessa la “deviazione” del Metromare a Viserba, opera complementare alla realizzazione del secondo stralcio del prolungamento del metrò fino alla Fiera (già finanziato dal ministero delle Infrastrutture per 49 milioni di euro).

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno a Ferpress costa solo € 250,00 + iva.

Per le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro

Per informazioni e abbonamenti

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it

Pubblicato da COM il: 4/3/2021 h 12:31 - Riproduzione riservata