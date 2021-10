Metrocargo Italia trionfa agli ITALA come miglior Operatore Intermodale e Ferroviario 2021

(FERPRESS) – Genova, 7 OTT – Metrocargo Italia (o “Metrocargo”) – l’MTO che fornisce l’unico servizio intermodale tra Italia e Francia via Ventimiglia – trionfa all’edizione 2021 degli ITALA – Italian Terminal and Logistic Awards aggiudicandosi il titolo di miglior Operatore Intermodale e Ferroviario.

Melania Molini, Managing Director di Metrocargo Italia ha dichiarato: “Questo riconoscimento rappresenta un’immensa soddisfazione perché arriva dopo anni di duro lavoro finalizzato a incrementare la capillarità e la qualità dei servizi offerti in Italia e in Francia, il tutto con uno sguardo sempre attento alla possibilità di innovare, da sempre il nostro punto di forza. L’innovazione è al centro della filosofia di Metrocargo inteso anche come rete che, grazie a fermate agili e rapide lungo la linea, punta a semplificare il cargo ferroviario avvicinandolo al trasporto dei passeggeri; il nostro obiettivo è quello di creare una vera e propria metropolitana per le merci”.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno a Ferpress costa solo € 250,00 + iva.

Per le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro

Per informazioni e abbonamenti

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it

Pubblicato da COM il: 7/10/2021 h 15:28 - Riproduzione riservata