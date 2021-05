Metro de Madrid parteciperà alla costruzione della Linea 2 della Metropolitana di Lima

(FERPRESS) – Roma, 10 MAG – La Comunità di Madrid invierà in Perù una delegazione tecnica di professionisti della Metro de Madrid, per svolgere compiti di consulenza e assistenza tecnica in occasione dell’avvio della Linea 2 della Metropolitana Lima e Callao, la cui prima tratta, con cinque stazioni , aprirà nella seconda metà di quest’anno

La delegazione, che inizierà i viaggi nel Paese andino dal prossimo luglio, è composta da ingegneri esperti nel funzionamento e nello sfruttamento della rete metropolitana e nella sua manutenzione.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno a Ferpress costa solo € 250,00 + iva.

Per le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro

Per informazioni e abbonamenti

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it

Pubblicato da AB il: 10/5/2021 h 11:27 - Riproduzione riservata