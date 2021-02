Metro de Madrid include informazioni sul grado di occupazione dei treni nella sua app

(FERPRESS) – Roma, 3 FEB – Metro de Madrid offre informazioni sul grado di occupazione dei treni attraverso la sua app ufficiale. Il Ministro dei Trasporti, della Mobilità e delle Infrastrutture della Comunità di Madrid e presidente di Metro, Ángel Garrido, ha presentato la nuova funzionalità dell’applicazione ufficiale, che consentirà agli utenti di pianificare al meglio i propri spostamenti in periferia.

Pertanto, l’applicazione offrirà informazioni sul grado di occupazione dei treni per stazione, direzione e tratta, dall’inizio alla fine del servizio. Questi dati, che vengono aggiornati quotidianamente, sono calcolati sulle registrazioni dei giorni precedenti senza incidenti o eventi, pubblicando i dati più frequenti all’interno di ciascuno degli intervalli.

“Dall’inizio della pandemia, Metro de Madrid ha adottato misure per aumentare la sicurezza sanitaria e ridurre al minimo i rischi. Tra questi ci sono le nuove funzionalità della sua app, che consentono di migliorare l’esperienza di viaggio, stabilire il percorso migliore e minimizzarne la durata. Così da giugno si possono consultare le informazioni sull’occupazione delle stazioni e ora anche i livelli di occupazione dei treni ”, ha spiegato Garrido.

Metro de Madrid, guidata da Silvia Roldán, ha compiuto un primo passo con questa funzionalità per l’implementazione delle informazioni sull’occupazione dei treni in tempo reale. Dallo scorso giugno l’app Metro ha già riportato in tempo reale il grado di occupazione delle stazioni, nonché l’occupazione storica negli ultimi 45 minuti.

L’applicazione, che ha una media di 30.000 utenti attivi al giorno, diventa così uno strumento utilissimo e completo per tutti coloro che vogliono programmare in anticipo il proprio viaggio, permettendo loro di conoscere lo stato e l’occupazione sia delle strutture che dei treni che circolano in rete.

Con la nuova funzionalità, quando l’utente accede alle informazioni su una stazione, viene visualizzato un elenco dei livelli di occupazione per intervalli orari (dal momento della richiesta alla fine del servizio), su tutte le linee tranne ML1, da inserire a breve . È inoltre possibile fare clic su ciascuna delle fasce orarie per visualizzare il livello di occupazione delle stazioni sulla linea fino alla fine della stazione di fine campo.

Se la richiesta coincide con un incidente, compare un messaggio che spiega che l’informazione non è disponibile a causa di un incidente nella circolazione della linea selezionata e indica al viaggiatore che può controllare lo stato della rete Metro, dove può vedere cosa si tratta di. Se la query viene effettuata su una stazione chiusa, viene visualizzato un altro messaggio che avverte che non sono disponibili informazioni.

