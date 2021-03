Metro de Madrid ha ottenuto un utile di 10 milioni di euro nell’anno finanziario 2020

(FERPRESS) – Roma, 31 MAR – Metro de Madrid ha ottenuto un utile di 10 milioni di euro nell’anno 2020. Questa cifra rappresenta una riduzione di 52 milioni di euro rispetto ai benefici ottenuti nel 2019. La diminuzione è direttamente correlata al calo dei ricavi di trasporto del 48% dei viaggiatori causato da la crisi sanitaria COVID-19.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it