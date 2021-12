Metro de Barcelona contrae elettricità da fonti rinnovabili per i prossimi due anni

(FERPRESS) – Roma, 1 DIC – Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) ha deliberato con gara pubblica l’appalto della fornitura di energia elettrica per la rete metropolitana che gestisce per gli anni 2022 e 2023 circa 275 gigawatt/ora (GWh) all’anno, per un importo stimato di 50 milioni di euro . Il contratto, risultato di una gara congiunta con Metro Bilbao SA, Metro Málaga SA e Sociedad Concesionaria Tranvía de Murcia, è stato aggiudicato a Endesa Energía, SA.

Con questa fornitura opereranno per i prossimi due anni le cinque linee metropolitane convenzionali TMB, che insieme a quelle automatiche, non comprese nella gara, sono lunghe 125 chilometri e trasportano ogni giorno circa 1,2 milioni di passeggeri.

