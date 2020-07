Metro Catania: Falcone in sopralluogo alla stazione Fontana. Entro settembre rimosse le deviazioni dalla circonvollazione

(FERPRESS) – Catania, 22 LUG – “Un sopralluogo importante, quello di stamane con il sindaco Pogliese e il direttore Fiore, perché da qui a qualche settimana questo cantiere sarà solo un ricordo. Verrà eliminata entro l’estate la deviazione e interamente riaperta la Circonvallazione di Catania, soprattutto alla luce delle ottime performance di Fce e delle capacità di spesa dei fondi comunitari intercettati dalla Regione. La prospettiva è quella di dotare la città di un servizio sempre più moderno, così come Catania merita. Entro la fine dell’anno la stazione Fontana dovrà essere in esercizio. Il 2021, in parallelo, dovrà essere l’anno dell’avvio dei lavori della tratta metro Stesicoro-Aeroporto, uno strategico impegno mantenuto dal Governo Musumeci”.

Pubblicato da COM il: 22/7/2020 h 14:56 - Riproduzione riservata