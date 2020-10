Metro C: riunione Campidoglio-MIT su commissariamento per veloce prosecuzione dell’opera

(FERPRESS) – Roma, 16 OTT – Prevedere il commissariamento straordinario della metro C, con l’obiettivo di abbreviare i tempi di completamento dell’opera. È quanto emerso dalla riunione tra la sindaca di Roma Virginia Raggi e la ministra delle Infrastrutture e dei trasporti Paola De Micheli.

