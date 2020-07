Metro C: Raggi, ripartono le talpe verso piazza Venezia. Roma Capitale ha destinato circa 10 mln per la costruzione dei tunnel

(FERPRESS) – Roma, 23 LUG – Le “talpe” ricominciano a scavare le nuove gallerie della linea C della metropolitana di Roma, da Fori Imperiali in direzione piazza Venezia. Grazie all’approvazione dell’ultima variazione di bilancio, Roma Capitale ha destinato circa 10 milioni di euro per la costruzione dei tunnel della metro C e le Tbm (Tunnel boring machine) hanno potuto riprendere il loro cammino.

Pubblicato da COM il: 23/7/2020 h 14:07