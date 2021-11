Metro automatiche: una sfida finanziaria, organizzativa e tecnica. Se ne parla a Parigi il 25 novembre

(FERPRESS) – Roma, 9 NOV – A Rennes, l’anno prossimo, entra in servizio la linea B. Segna un grande salto nell’epopea delle metropolitane automatiche: nuova modalità di guida, nuova automazione e nuovo materiale rotabile. Con discernimento, Rennes ha scelto, per l’estensione della sua rete, il massimo della tecnologia, rompendo con l’esistente.

A Parigi, la linea 4 sta migrando dal pilota automatico analogico, con conducente, all’automazione completa, senza personale a bordo. E a Lione, la linea D sta vivendo una migrazione senza precedenti, tra due generazioni successive di piena automazione.

Lo sviluppo esponenziale delle metropolitane automatiche è quindi accompagnato da una triplice sfida.

