Messina: venti nuovi autisti di ATM S.p.A. in servizio da oggi

(FERPRESS) – Messina, 6 DIC – Hanno firmato venerdì i nuovi venti autisti di ATM S.p.A. che da lunedì 6 saranno in servizio. Dopo i percorsi di formazione, i nuovi dipendenti over 30 andranno a supportare i colleghi nella gestione dei servizi di trasporto pubblico e carroattrezzi.

