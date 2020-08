Messina: tranvia e TPL al centro del Consiglio comunale. In corso gara da 7 mln per revisione vetture tram

(FERPRESS) – Messina, 31 AGO – La Commissione Trasporti del Comune di Messina, presieduta dal Consigliere comunale Libero Gioveni, ha affrontato oggi ad ampio raggio le problematiche connesse alla gestione della tranvia e in generale al trasporto pubblico, alla presenza del Presidente di ATM S.p.A. Giuseppe Campagna, del Direttore di Esercizio della Tranvia Vincenzo Poidomani e dell’Assessore ai Rapporti con ATM Francesco Gallo.

